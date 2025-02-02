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رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد: عام 2025 سيكون للقتال

08:14 م الأحد 02 فبراير 2025

إيال زامير رئيسًا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زمير، اليوم الأحد، إن التحديات لا تزال أمام إسرائيل، مؤكدا أن عام 2025 سيظل عاما للقتال.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس اتفقا على تعيين الجنرال إيال زمير رئيسًا للأركان.

وجاء تعيين زمير ليكون خلفًا لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق هارتسي هاليفي، الذي قدم استقالته في يناير الماضي، تحملًا لمسؤوليته عن فشل الجيش خلال هجوم حركة حماس في الـ7 من أكتوبر 2023.

وفي بيان الاستقالة، كتب هاليفي لوزير الدفاع كاتس، إنه "في صباح السابع من أكتوبر، فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته لحماية مواطني إسرائيل".

وأضاف: "إن مسؤوليتي عن الفشل الذريع ترافقني كل يوم، ساعة بساعة، وستظل كذلك لبقية حياتي"، مؤكداً أن إسرائيل دفعت ثمنًا باهظًا من حيث الأرواح البشرية والأسرى والجرحى جسديًا ومعنويًا.

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