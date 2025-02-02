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استطلاع: 58% من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب و69% يؤيدون استقالة نتنياهو

07:58 م الأحد 02 فبراير 2025

عائلات الأسرى يحتشدون أمام مطار بن جوريون الإسرائي

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وكالات
كشف استطلاع رأي أجراه معهد أكورد الإسرائيلي، أن 58% من الإسرائيليين يرون أن إنهاء الحرب في غزة عبر إبرام اتفاقية سيخدم مصالح إسرائيل.
وأشار الاستطلاع الإسرائيلي، إلى أن 69% من الإسرائيليين يرون أنه يتعين على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تقديم استقالته من منصبه.
وأوضح الاستطلاع، أن 62% من الإسرائيليين أكدوا على الحاجة لإجراء انتخابات مبكرة.
وفي أكتوبر الماضي، أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة البث العبرية، أن 61% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان في البلاد، فيما يقول 86% إنهم غير مستعدين للعيش بمستوطنات غلاف غزة بعد الحرب.
وكشفت هيئة البث العبرية أن 41% من الإسرائيليين يقولون إن ثقتهم بجيش الاحتلال تضررت، بينما يعتقد 35% يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب مع حماس.
وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أمس السبت، أن نحو 25% من الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد خلال العام الماضي.

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