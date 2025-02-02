الرئيس الفلسطيني يطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان على الضفة

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته دمرت 23 مبنى بجنين في إطار حملة إحباط الأنشطة الإرهابية شمالي الضفة الغربية، وفق مزاعمه.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 شخصا من مدن الضفة الغربية منذ مساء أمس بينهم أسرى سابقون.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا في حي الدمج بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت 20 منزلا بحي الدمج في مخيم جنين.

وأكد حركة حماس في بيان، أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين ونسف المنازل لن يحطم إرادة الشعب الفلسطيني بل سيزيد صلابة المقاومين.

وشددت حماس، على أن التفجيرات الضخمة في جنين ونسف عدد كبير من المنازل دليل على استمرار حرب الإبادة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، مؤكدة أن المحتل يصر على نهج جرائم الحرب التي ارتكبها بغزة في ظل الصمت الدولي وغياب المحاسبة.

وأوضحت حماس، أن الجرائم المتصاعدة في الضفة تستدعي مزيدا من تصعيد المقاومة للتصدي للاحتلال المجرم، مشددة على أن العدوان والتدمير الذي ينفذه الاحتلال سيشكلان وقودا لمقاومة الشعب الفلسطيني كخيار استراتيجي.