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الحكومة بغزة: القطاع منطقة منكوبة تنعدم فيها مقومات الحياة

07:48 م الأحد 02 فبراير 2025

قطاع غزة

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وكالات
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، اليوم الأحد، إن قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانيا تنعدم فيها كل مقومات الحياة وسبل العيش الآدمي.
وفي 19 يناير الماضي، أعلن رئيس بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، المدينة منطقة منكوبة، بعد مرور 470 يوما من حرب الإبادة والعدوان الوحشي الذي تعرضت له.
وكانت بلدية مدينة بيت لاهيا شمالي غزة، أعلنت المدينة منطقة منكوبة في أواخر أكتوبر الماضي، مؤكدة أن المدينة باتت بلا طعام ولا ماء ولا مستشفيات ولا خدمات.
وحينذاك، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بإعلان شمال غزة منطقة منكوبة بما يتطلب ذلك من تدخلات عاجلة.

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