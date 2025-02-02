الاتحاد الأوروبي: ندين أي محاولة لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا

وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء العواقب الوخيمة للقانون الذي سنته إسرائيل بخصوص عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأكد الاتحاد الأوربي، إدانته أي محاولة لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا أو أي محاولة لعرقلة عمل الوكالة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المنظمة تواصلت مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن آلية تنفيذ قانون حظر عمل الأونروا ولم نحصل على إجابات واضحة.

وأكد المتحدث، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ستواصل الوفاء بمهامها طالما كان ذلك ممكنا.

كان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قال، الثلاثاء الماضي، إن تل أبيب أبلغت مجلس الأمن أن حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ خلال يومين.