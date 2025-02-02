حزب الله: تشييع جثمان حسن نصر الله وصفي الدين في 23 فبراير الجاري

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، إنه لا إمكانية لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان.

وأضاف قاسم: "نحن أصحاب مبادئ ولسنا خارج التاريخ كما يروج البعض"، مؤكدا رفض حزب الله خيار التبعية للخارج والانكسار والاستسلام.

وأشار قاسم، إلى أنه سيتم تشييع جثمان الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين في 23 فبراير الجاري، موضحا أنه سيتم تشييع هاشم صفي الدين بصفته أمينا عاما للحزب.

وأوضح قاسم أنه سيتم دفن الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله في منطقة بين طريق المطار القديم والجديد ودفن خلفه هاشم صفي الدين في مسقط رأسه.

وأشار قاسم، إلى أن إسرائيل اغتالت هاشم صفي الدين بعد انتخابه أمينا عاما للحزب.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الحزب عن أيّة تفاصيل بشأن موعد تشييع جثامين نصر الله وصفي الدين أو أماكن دفنهما منذ اغتيالها على يد إسرائيل.