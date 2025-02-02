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حزب الله عن الخروقات الإسرائيلية: المقاومة خيارنا وسنتصرف بالوقت المناسب

06:57 م الأحد 02 فبراير 2025

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

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وكالات
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، إنه يعتبر أن الدولة اللبنانية مسؤولة بالكامل عن متابعة ومحاولة الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته وعدوانه.
وأكد قاسم، أن ما يحدث من جانب الاحتلال لا يوصف سوى بأنه عدوان وليس خرقا فحسب، موضحا أن إسرائيل تخرق الاتفاق ولا تهتم لشيء والمقاومة مسار وخيار ونتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب".
وأوضح قاسم، أن الجماعة اللبنانية الموالية لإيران صبرت على انتهاكات إسرائيل حتى تقوم الدولة اللبنانية بمسؤولياتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا "مقاومتنا مرفوعة الرأس والبعض يحاول الترويج أننا هزمنا".

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حزب الله نعيم قاسم الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان
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