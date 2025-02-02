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ترامب: الأمريكيون قد يشعرون ببعض الألم من الرسوم الجمركية الجديدة

06:56 م الأحد 02 فبراير 2025

دونالد ترامب

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بالم بيتش (أمريكا) - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن الأمريكيين قد يشعرون "ببعض الألم" من الحرب التجارية الناشئة الناجمة عن الرسوم الجمركية، التي قرر فرضها ضد كندا والمكسيك والصين، وزعم أن كندا "لن يكون لها وجود" دون فائض التجارة بينهما وبين الولايات المتحدة.

وتسببت العقوبات التجارية التي وقعها ترامب أمس السبت، بمنتجعه في فلوريدا في مزيج من الذعر والغضب وعدم اليقين، وهددت بتدمير شراكة تجارية عمرها عقود من الزمن في أمريكا الشمالية فضلا عن التسبب في توتر العلاقات مع الصين.

ولكن من خلال تنفيذ أحد تعهداته في حملته الانتخابية، ربما يكون ترامب قد كسر أيضا أحد وعوده للناخبين بأن إدارته تستطيع خفض التضخم بسرعة.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا!)، لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وسيكون كل شيء يستحق الثمن الذي يجب دفعه".

وفي منشوره على "تروث سوشيال"، ركز ترامب على كندا، التي ردت عليه بتدابير انتقامية، وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على البضائع الكندية، وضريبة بنسبة 10% على النفط والغاز الطبيعي والكهرباء.

وردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات أمريكية تتجاوز قيمتها 155 مليار دولار، ومن بينها الكحول والفواكه.

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