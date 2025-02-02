الأمين العام لحزب الله: مشاهد عودة الأسرى المحررين انتصار للشعب الفلسطيني

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، إنه يعزّي الشعب الفلسطيني في استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وكل القادة المجاهدين في غزة الصامدة.

وأكد قاسم، أن ما حدث في غزة نصر حقيقي للشعب الفلسطيني و"نبارك لهم استمرارية المقاومة"، مشيرا إلى أن مشاهد عودة الأسرى المحررين انتصار للشعب الفلسطيني.

وأوضح قاسم، أن حزب الله يعتبر أن الدولة اللبنانية مسؤولة بالكامل عن متابعة ومحاولة الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته وعدوانه، لافتا إلى أن ما يحدث من جانب الاحتلال لا يوصف سوى بأنه عدوان وليس خرقا فحسب.

وأضاف قاسم: "إسرائيل تخرق الاتفاق ولا تهتم لشيء والمقاومة مسار وخيار ونتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب"، مشددا على أن الجماعة اللبنانية الموالية لإيران صبرت على انتهاكات إسرائيل حتى تقوم الدولة اللبنانية بمسؤولياتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا "مقاومتنا مرفوعة الرأس والبعض يحاول الترويج أننا هزمنا".