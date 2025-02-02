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نائب ترامب: من الممكن أن تستحوذ الولايات المتحدة على جرينلاند

06:41 م الأحد 02 فبراير 2025

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

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وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأحد، إنه يعتقد أنه من الممكن أن تستحوذ الولايات المتحدة على جرينلاند.

وقبل نحو أسبوعين، قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن رئيس وزراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، إن "لا نريد أن نكون أمريكيين".

وجاءت تصريحات رئيس وزراء جزيرة جرينلاند، عقب منشور شاركه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشيال، قائلا إن "الولايات المتحدة تشعر بأن الاستحواذ على جرينلاند ضرورة مطلقة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي والحرية العالمية".

وتعليقا على ذلك، قال رئيس وزراء جرينلاند، إن الجزيرة ليست للبيع، في رده على تلميحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن السيطرة على الجزيرة ذاتية الحكم التابعة للدنمارك.

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نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الولايات المتحدة جرينلاند
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