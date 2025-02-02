وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: الصين وكندا والمكسيك ستشعر بالألم وبعواقب الرسوم الجمركية

وكالات

أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نيوم، اليوم الأحد، إن الصين وكندا والمكسيك ستشعر بالألم وبعواقب الرسوم الجمركية.

من جانبها، أعربت السفيرة الكندية في واشنطن، عن أملها في ألا تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، لافتة إلى أن بلادها مستعدة لمواصلة الحديث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في أول فبراير الجاري رسوما جمركية واسعة النطاق على كندا والمكسيك والصين، وسرعان ما أعلنت الدول الثلاث عن اتخاذ إجراءات مضادة. وقد يكون الاتحاد الأوروبي هو الجهة التالية التي ستطالها الرسوم الجمركية الأمريكية إذ إن ترامب أجاب بقوله "بالتأكيد"، عندما سُئل مؤخرًا عما إذا كان سيفرض رسوما جمركية على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.