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جيش الاحتلال يقر بفشله ويؤكد مقتل إسرائيليين بنيرانه في 7 أكتوبر 2023

06:28 م الأحد 02 فبراير 2025

قصف مستوطنين بالخطأ في 7 أكتوبر

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وكالات
قالت القناة 12 العبرية نقلا عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن ما حدث في مستوطنة نير عوز في 7 أكتوبر 2023 يشير لفشل ذريع في منظومة الجيش.
وأشار التحقيق العسكري الإسرائيلي، إلى أن أول قوة أمنية وصلت إلى نير عوز كانت بعد 7 ساعات من بدء هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى" بينما كان المهاجمون قد غادروا بالفعل.
وأوضح التحقيق العسكري، أن كمائن مسلحي حركة حماس على الطرق الرئيسية حالت دون وصول قوات الإنقاذ إلى مستوطنة نير عوز في 7 أكتوبر 2023.
وأكد تحقيق جيش الإسرائيلي، أن مدنيين إسرائيليين من نير عوز قُتلوا بنيران الجيش في 7 أكتوبر 2023.

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7 أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي
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