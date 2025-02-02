مقتل نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان يشعل موجة غضب شعبي وسياسي

(وكالات)

أثار مقتل نائب مطران الأرمن الأرثوذكس، الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، صدمة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في لبنان، بعدما تم العثور عليه جثة هامدة في منزله في بصاليم (جبل لبنان)، حيث تبين أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة.

أشعلت الحادثة حالة من الغضب، خصوصًا في منطقة برج حمود ذات الكثافة السكانية الأرمنية، حيث تصاعدت التوترات مع العمال السوريين المقيمين في المنطقة، بعد انتشار اتهامات بضلوعهم في الجريمة.

وبحسب المعطيات الأولية، كان الأرشمندريت كوجانيان، البالغ من العمر 40 عامًا، والمسؤول عن شؤون الطائفة الأرمنية في زحلة وعنجر (شرق لبنان)، قد ذهب إلى شقته في بصاليم يوم الجمعة لمتابعة أعمال الدهان.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن العمال السوريين الذين كانوا يعملون في الشقة، استغلوا الفرصة وقاموا بطعنه وسرقة الصليب الذي كان يرتديه، إلى جانب مقتنيات أخرى، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفور العثور على الجثة، حضرت الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى موقع الحادث وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعلين، وسط تعهدات بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وعلى المستوى الرسمي، أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالًا هاتفيًا بـ كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس، آرام الأول كيشيشيان، معزيًا بوفاة كوجانيان، ومؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا مكثفة للوصول إلى الجناة وإنزال أشد العقوبات بهم.

كذلك، أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجريمة، ووجه توجيهاته للأجهزة الأمنية بالإسراع في كشف ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين.

