حماس: التدمير الذي ينفذه الاحتلال سيشكل وقودًا لمقاومة شعبنا كخيار استراتيجي

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، اليوم الأحد، إن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين ونسف المنازل لن يحطم إرادة الشعب الفلسطيني بل سيزيد صلابة المقاومين.

وشددت حماس، على أن التفجيرات الضخمة في جنين ونسف عدد كبير من المنازل دليل على استمرار حرب الإبادة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، مؤكدة أن المحتل يصر على نهج جرائم الحرب التي ارتكبها بغزة في ظل الصمت الدولي وغياب المحاسبة.

وأوضحت حماس، أن الجرائم المتصاعدة في الضفة تستدعي مزيدا من تصعيد المقاومة للتصدي للاحتلال المجرم، مشددة على أن العدوان والتدمير الذي ينفذه الاحتلال سيشكلان وقودا لمقاومة الشعب الفلسطيني كخيار استراتيجي.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا في حي الدمج بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه دمر مباني بجنين في إطار عملية إحباط "الإرهاب" في شمال الضفة الغربية.

وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت 20 منزلا بحي الدمج في مخيم جنين.