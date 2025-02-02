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تداول وثيقة قضائية تتضمن قرارًا بالحجز على أموال بشار الأسد (صورة)

05:44 م الأحد 02 فبراير 2025

بشار الأسد

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(وكالات)

تداول ناشطون وثيقة صادرة عن القضاء السوري، تتضمن قرارًا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، إضافة إلى أموال والدته أنيسة مخلوف.


وبحسب ما تم تداوله، فإن الوثيقة صادرة عن دائرة المحامي العام الأول في دمشق وموجهة إلى منظومة الحجز الاحتياطي بوزارة العدل السورية وتحمل موضوع الادعاء رقم 9179 بتاريخ 22 ديسمبر 2024 وتم تحريرها رسمياً بتاريخ 7 يناير 2025.

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كما حملت الوثيقة ختم رئيس النيابة العامة نبيل شريباتي، ما يضفي عليها طابعاً رسمياً، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية يؤكد أو ينفي صحتها حتى الآن.

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بشار الأسد أموال بشار أنيسة مخلوف
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