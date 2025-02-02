عبد العاطي يتوجه إلى البحرين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وكالات

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى مملكة البحرين الشقيقة، اليوم الأحد، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة عبد العاطي التباحث مع كبار المسؤولين البحرينيين بشأن سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية الملحة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي أيضًا وزير الخارجية بأعضاء الجالية المصرية وبعض المستثمرين البحرينيين.