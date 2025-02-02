وزير الداخلية السوري: ملف إعادة الإعمار ضمن أجندة الرئيس الشرع في السعودية

وكالات

‏قال وزير الداخلية السوري علي كدة، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للسعودية مهمة جدا، مشيرا إلى أنه سيبحث الوضع الاقتصادي خلال زيارة السعودية.

‏وأوضح كدة في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، أن ملف إعادة الإعمار ضمن أجندة الرئيس الشرع في السعودية، مضيفا "أجرينا حوارا على مستوى الأمن العام مع السعودية".

وأكد كدة أن سوريا تتطلع لأن تكون سوريا محط أنظار للمستثمرين السعوديين، موضحا أن الحكومة الجديدة تسعى لتطوير السياحة في سوريا وجلب الاستثمارات إليه.

‏وشدد وزير الداخلية السوري، على أن زيارة الرئيس الشرع للسعودية نقطة انطلاق جديدة للعلاقات.

وأشار كدة، إلى أن الحكومة في دمشق تنسق مع السعودية والأردن لمكافحة تهريب المخدرات، لافتا إلى أن السلطات ألقت القبض على عدد من الجماعات التي تهرب المخدرات.

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