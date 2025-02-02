إعلان

وزير الداخلية السوري: ملف إعادة الإعمار ضمن أجندة الرئيس الشرع في السعودية

05:38 م الأحد 02 فبراير 2025

سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
‏قال وزير الداخلية السوري علي كدة، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للسعودية مهمة جدا، مشيرا إلى أنه سيبحث الوضع الاقتصادي خلال زيارة السعودية.
‏وأوضح كدة في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، أن ملف إعادة الإعمار ضمن أجندة الرئيس الشرع في السعودية، مضيفا "أجرينا حوارا على مستوى الأمن العام مع السعودية".
وأكد كدة أن سوريا تتطلع لأن تكون سوريا محط أنظار للمستثمرين السعوديين، موضحا أن الحكومة الجديدة تسعى لتطوير السياحة في سوريا وجلب الاستثمارات إليه.
‏وشدد وزير الداخلية السوري، على أن زيارة الرئيس الشرع للسعودية نقطة انطلاق جديدة للعلاقات.
وأشار كدة، إلى أن الحكومة في دمشق تنسق مع السعودية والأردن لمكافحة تهريب المخدرات، لافتا إلى أن السلطات ألقت القبض على عدد من الجماعات التي تهرب المخدرات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعمار سوريا الداخلية السورية أحمد الشرع علي كدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عبد العاطي يتوجه إلى البحرين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

إعلان

إعلان

موجة تضخم عالمية.. ترامب يدق طبول الحرب التجارية و"كلنا خاسرون"