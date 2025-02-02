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المستشار الألماني يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية

04:57 م الأحد 02 فبراير 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

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تشيكرز (بريطانيا) - (د ب أ)

حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بريطانيا، قال شولتس أمام صحفيين اليوم الأحد: "لقد أثبت التبادل العالمي للسلع والبضائع أنه قصة نجاح كبيرة، مكّنت من تحقيق الازدهار لنا جميعًا".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لذلك، يجب ألا نقسم العالم من خلال العديد من الحواجز الجمركية، بل علينا أن نجعل هذا التبادل للسلع والخدمات ممكنا في المستقبل أيضا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، كما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مماثلة بسبب الفائض التجاري لدول في التكتل الأوروبي مثل ألمانيا.

وعند سؤاله عن الإجراءات المضادة المحتملة من أوروبا، قال شولتس إن الاتحاد الأوروبي يمثل منطقة اقتصادية قوية وله "خياراته الخاصة للتحرك"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بناءً على هذه القوة.

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