أسير إسرائيلي محرر يوجه رسالة شكر لمقاتلي حماس

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة وجهها الأسير الإسرائيلي الأمريكي الذي أفرجت عنه ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، أمس السبت، كيث سيجال لمقاتلي الكتائب.

وشكر سيجال في رسالة كتائب القسام، قال فيها"لقد حرص المقاتلون الذين يحرسونني خلال هذه الفترة على تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بي من طعام وشراب و أدوية وفيتامينات وعلاج نظر وجهاز قياس الضغط وغير ذلك من الاحتياجات".

وسلمت حركة حماس، بجانب الأسير الأمريكي الإسرائيلي كيث سيجال، الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس (35 عامًا)، والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون (54 عامًا) ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، للصليب الأحمر الدولي في جنوب قطاع غزة أمس السبت.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 183 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية ، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر 2023.