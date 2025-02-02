بعد فرض رسوم 25%.. ترامب: إذا انضمت كندا إلينا فستتمتع بضرائب أقل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه يجب أن تكون كندا الولاية الأمريكية رقم 51 وحينها فسيتمتع سكانها بضرائب أقل وحماية عسكرية مثلى بلا رسوم.

ويأتي حديث ترامب بعدما أصدر، أمس السبت، قرارًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الصين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع جيرانها، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين والمواد المخدرة عبر الحدود.

وقالت كندا والمكسيك إنهما ستردان على الرسوم الجمركية الأمريكية بإجراءات خاصة بهما، مع سعيهما في الوقت ذاته إلى طمأنة واشنطن بأنهما تتخذان إجراءات لمعالجة المخاوف بشأن حدودهما.

ومن جانبها، قالت الصين، اليوم الأحد، إن "فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على بلادنا ليس أمرًا بناءً وسيؤدي إلى تقويض"العمل الذي تقوم به الدولتان لمكافحة المواد المخدرة، مؤكدة أنها ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، وستتخذ إجراءات مضادة مناسبة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "لا يوجد فائزون في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية".