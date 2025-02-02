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الصومال يعلن مقتل 46 إرهابيًا في غارة جوية أمريكية

04:25 م الأحد 02 فبراير 2025

تنظيم داعش

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مقديشو - (د ب أ)

أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأحد، مقتل 46 إرهابيا على الأقل من تنظيم الدولة في الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقعهم في شمال الصومال.

وقال الجنرال محمد أحمد، المتحدث العسكري لمنطقة أرض البنط (بونتلاند) شبه المستقلة، حيث وقع الهجوم أمس السبت إن "من بين القتلى 12 مقاتلا أجنبيا. ونعتقد أنهم جاءوا بشكل رئيسي من دول عربية".

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة إكس، أمس السبت، إنه أمر بشن الغارات الجوية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، في بيان، إن هذه الضربات التي نفذتها قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا جاءت بتوجيه من ترامب وبالتنسيق مع حكومة الصومال.

وقال ترامب إنه "تم تدمير الكهوف التي كان يعيش فيها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية، ولقي العديد من الإرهابيين حتفهم."

وأضاف ترامب أن الرسالة إلى التنظيم المسلح هي "سنجدكم وسنقتلكم".

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الصومال غارة جوية تنظيم داعش
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