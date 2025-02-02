بتهمة تهديد شاهدة.. فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو

وكالات

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي بحق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، في أعقاب اتهامات وجهتها لها نائبة معارضة في الكنيست.

وقالت النيابة العامة في بيان "فُتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة".

واتهمت النائبة بالكنيست الإسرائيلي نعمة لازيمي، سارة نتنياهو بمحاولة التأثير على شاهد في قضايا الفساد الموجهة ضد زوجها، إذ قالت "زوجة رئيس الوزراء مجرمة مدانة. لن أصمت، ولن أستسلم، ولن أسمح بدفن هذه القضية. سوف تتحقق العدالة، وسوف نتأكد من حدوث ذلك".

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية (النائب العام) غالي بهاراف ميارا، قرارًا بالتحقيق مع سارة نتنياهو بتهمة مضايقة شهود في القضية المرفوعة ضد زوجها وعرقلت العدالة، ما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلي.

وفي تقرير نشره برنامج عوفدا الذي أذاعته القناة 12 العبرية، قال فيه إن سارة نتنياهو هددت الشاهدة، هداس كلاين، في المحاكمة التي يواجه فيها زوجها اتهامات بالفساد، مضيفًا أنها ضايقت بشكل غير مباشر المستشارة القضائية ونائبها.

ومن جانبه، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن زوجته سارة في فيديو مطول، متهمًا الإعلام الإسرائيلي ومنصات التواصل الاجتماعي والمتظاهرين ضد حكومته بالكذب والمأجورية، إذ قال إنه يعلم أن تلك الأطراف تستغل زوجته كأداة لضربه سياسيًّا.

وفي عام 2020، أتُهِم نتنياهو في قضايا فساد، يتعلق بعضها بالرشوة وخيانة الأمانة، وأدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بشهادته في ديسمبر الماضي من مخبأ تحت تل أبيب بدلًا من قاعة المحكمة في القدس، حيث تجري المحاكمة عادة.