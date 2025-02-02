ولي العهد السعودي يستقبل الشرع ووزير خارجيته في الرياض (فيديو)

(وكالات)

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، الرئيس السوري، أحمد الشرع، وذلك بعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

ووصل الشرع، رفقة وزير خارجيته، أسعد الشيباني، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية هي الأولى منذ تولي الإدارة السورية الجديدة السلطة في البلاد.

واستقبل الشرع لدى وصول طائرته إلى الرياض عدد من المسؤوليين السعوديين، بينهم نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية، صورة للشرع والشيباني، جالسين في ما يبدو أنها طائرة خاصة، مرفقة بتعليق "يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".