اتحاد التجارة الألماني: قرار ترامب الخاص بالرسوم الجمركية سيكلف الأمريكيين ثمناً باهظًا

برلين - (د ب أ)

أشارت تقديرات اتحاد التجارة الخارجية الألماني "بي جي إيه" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضر بمصالح بلاده من خلال الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرًا على بعض الدول.

وقال رئيس الاتحاد، ديرك ياندورا اليوم الأحد إن " قرار ترامب سيكلف الأمريكيين ثمناً باهظًا، فالرسوم الجمركية دائما ما تؤثر على كلا الجانبين".

وحذر ياندورا من أن الإجراءات المضادة التي ستتخذها الدول المتضررة (من قرار ترامب) قد تؤدي إلى تأجيج "الصراع التجاري بين الدول"، مضيفًا أن "الخاسرين دائما هم المستهلكون النهائيون، الذين سيشعرون بارتفاع الأسعار عند الدفع. أتمنى أن يكون من الممكن تجنب فرض هذه الرسوم الجمركية".

كما أعرب ياندورا عن قلقه بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "يجب ألا ننتظر ونحن في حالة من الجمود حتى تُفرض الرسوم الجمركية أيضا على الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا". وأكد على ضرورة أن يصبح الاتحاد الأوروبي مجددًا منطقة اقتصادية قادرة على المنافسة.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في أول فبراير الجاري رسوما جمركية واسعة النطاق على كندا والمكسيك والصين، وسرعان ما أعلنت الدول الثلاث عن اتخاذ إجراءات مضادة. وقد يكون الاتحاد الأوروبي هو الجهة التالية التي ستطالها الرسوم الجمركية الأمريكية إذ إن ترامب أجاب بقوله "بالتأكيد" ، عندما سُئل مؤخرًا عما إذا كان سيفرض رسوما جمركية على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.