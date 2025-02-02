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السودان: نواجه مؤامرات كبرى ونسعى مع مصر للقضاء عليها

03:35 م الأحد 02 فبراير 2025

السودان

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وكالات

قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد، اليوم الأحد، إن السودان يواجه قضايا كبرى ومؤامرات كبرى.

وأضاف يوسف أحمد، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبدالعاطي، أن السودان يسعى مع مصر للقضاء على تلك المؤامرات.

واستقبل وزير الخارجية عبدالعاطي نظيره السوداني يوسف أحمد، صباح اليوم الأحد، بقصر التحرير، وعقد الوزيران جلسة مباحثات سياسية.

ويعاني السودان من مآلات الحرب المندلعة في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، مما أسفر عن انتشار المجاعات ونزوح ملايين السودانيين في الداخل والخارج لدول الجوار.

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السودان وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد
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