عطل فني يتسبب في إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة





(وكالات)



أدى عطل فني، اليوم الأحد، في نظام إشعارات الطيارين (NOTAM) إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، فضلاً عن تأخير مئات الرحلات الأخرى.



وأصدرت وزارة النقل الأمريكية تحذيراً من احتمال حدوث تأخيرات إضافية في الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، نتيجة لعطل أصاب نظام التحذير الجوي التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.



وأكد شون دافي، وزير النقل الأمريكي، عبر منصة "إكس" أن نظام إشعارات الطيارين (NOTAM) تعرض لانقطاع مؤقت، ولكنه أوضح أن المجال الجوي الوطني لم يتأثر بشكل مباشر، حيث تم تفعيل نظام احتياطي لضمان استمرارية العمليات الجوية.

وأضاف دافي أن إدارة الطيران الفيدرالية تعمل على استعادة النظام بالكامل، وقد تستمر التأخيرات في بعض الرحلات حتى صباح اليوم التالي.



بحسب موقع "فلايت أوير" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، تم تسجيل أكثر من 360 رحلة متأخرة داخل الولايات المتحدة أو متجهة إليها، إضافة إلى إلغاء 59 رحلة حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.



ونظام NOTAM هو أداة رقمية حيوية ترسل تحذيرات للطيارين بشأن أي ظروف قد تؤثر على سلامة الرحلات الجوية، مثل تعطل الإضاءة في مدارج الطائرات، أو توقف إشارات الأمان في أبراج المطارات، أو وجود فعاليات جوية في المجال الجوي القريب.

ورغم أنه ليس جزءاً من نظام مراقبة الحركة الجوية الذي ينسق المسافات بين الطائرات، فإنه يعد عنصراً أساسياً لضمان السلامة الجوية.

ولم تكشف السلطات بعد عن السبب الدقيق للعطل الأخير، لكن التحقيقات جارية لمعرفة جذور المشكلة وضمان عدم تكرارها في المستقبل.