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إكس توقف حساب الرئاسة السورية بعد تويتة عن الشرع

02:32 م الأحد 02 فبراير 2025
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    منصة إكس تغلق حساب الرئاسة السورية (1)
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(وكالات)

أغلقت منصة "إكس" تويتر سابقًا، اليوم الأحد، إيقاف حساب الرئاسة السورية عبر منصتها.

وجاء قرار الإيقاف، بعد مشاركة حساب الرئاسة السورية، منشورًا عن زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية.

ووصل الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤوليين السعوديين.

وتعد زيارة الشرع إلى الرياض، هي الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه منصبه.

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الرئاسة السورية أحمد الشرع المملكة العربية السعودية أسعد الشيباني
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