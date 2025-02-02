من "نطفة مهربة".. أسير أردني محرر يلتقي بطفله للمرة الأولى منذ 12 عامًا (فيديو)

وكالات

التقى الأسير الأردني المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، علي نزال، أمس السبت، طفله الذي ولد من خلال طريقة "النطف المهربة" قبل 12 عامًا.

"مبسوط كثير"

سفير الحرية الطفل شريف نزال يلتقي والده المحرر علي نزال من قلقيلية للمرة الأولى عقب تحرره ضمن صفقة طوفان الأحرار بعد 18 عاماً من الأسر.



- رُزق الأسير علي نزال بطفله شريف عبر "النطف المهربة" متحديًا السجّان في عام 2013. pic.twitter.com/G8jtK5Z0jy — ق.ض 𓂆 (@qadeyah_) February 1, 2025

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأردنيين فادي فرح، إن نزال معتقل في سجون إسرائيل منذ عام 2006، ومحكوم عليه بالسجن 20 عامًا، أي أنه قضى 18 عامًا من محكوميته.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير الأردني علي نزال ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى التي بدأت صباح أمس السبت، مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومع الإفراج عن نزال، يكون عدد الأسرى الأردنيين الذين أفرج عنهم منذ بداية صفقة التبادل، 3 أسرى، حيث شملت الصفقة الإفراج عن الأسير الأردني ثائر اللوزي الذي تم إبعاده إلى قطاع غزة، والأسير عمار الحويطات وهو موجود في أراضي الضفة الغربية في الوقت الحالي.

وسلمت حركة حماس الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس (35 عامًا)، والفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون (54 عامًا) ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، للصليب الأحمر الدولي في جنوب قطاع غزة أمس السبت.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 183 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية ، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر 2023.