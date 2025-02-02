سياسي دنماركي يحرق القرآن أمام السفارة التركية في كوبنهاجن

(وكالات)

أثار زعيم الحزب اليميني المتشدد في الدنمارك، راسموس بالودان، جدلاً بعد أن نشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يُظهر قيامه بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.

وفي الفيديو، أكد بالودان أن فعله يأتي تخليدًا لذكرى سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي قُتل مؤخرًا في السويد.

كما أشار بالودان إلى أنه كان قد تم منعه من تنظيم تظاهرة مماثلة في يوم الجمعة الماضي بعد حادثة مقتل موميكا، الذي كان قد أحرق القرآن في السويد.

وقال بالودان إن هذه الفعالية هي تكريمًا لموميكا، الذي لقي حتفه في حي سكني بمدينة سودورتاليه السويدية الأسبوع الماضي.

وكان موميكا قد اشتهر في السويد بإحراقه للقرآن عدة مرات، بما في ذلك خلال عيد الأضحى في 23 يونيو 2023، حيث تم تنظيم حرق القرآن أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، وهو ما أثار موجة من الغضب بين المسلمين في العالم. وقد تمت تلك الفعالية تحت حماية الشرطة السويدية، وهو ما تسبب في احتجاجات من قبل العراقيين الذين طالبوا السويد بتسليم موميكا لمحاكمته.