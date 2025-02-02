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إيلون ماسك: إدارة بايدن أعطت أوامر بتمويل جماعات إرهابية معروفة

01:45 م الأحد 02 فبراير 2025

إيلون ماسك

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(وكالات)

أثار رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، جدلًا بتصريحات جديدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ادعى فيها أن وزارة الخزانة الأمريكية تلقت أوامر خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن بصرف مبالغ مالية لتنظيمات إرهابية معروفة على مستوى العالم.

وقال ماسك في منشوره: "توصل فريق من مكتب فعالية الحكومة الأمريكي إلى أن موظفي وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين عن الموافقة على المدفوعات تلقوا تعليمات بالموافقة دائمًا على صرف الأموال، حتى لو كانت لمجموعات احتيال وإرهاب معروفة". وأضاف أن الوزارة لم ترفض أبدًا دفع أموال لأي من هذه المنظمات الخطيرة والمجرمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة إدارة جديدة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي المفرط، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، بالإضافة إلى مراجعة السياسات المتعلقة بالإنفاق الحكومي.

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