مصر: إعمار غزة سيتم دون خروج أي فلسطيني من أرضه



(وكالات)

أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، على أن مصر لديها رؤية واضحة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه العملية يجب أن تتم دون أن يُجبر أي مواطن على مغادرة أرضه.

وأضاف الوزير أن مصر تعمل على ضمان أن تشمل جهود الإعمار كافة جوانب الحياة الإنسانية في غزة، مع الالتزام بتقديم مساعدات إنسانية ضرورية لدعم السكان.

وفيما يتعلق بالوضع في منطقة البحر الأحمر، شدد وزير الخارجية على أنه لا مبرر للتصعيد بعد نجاح مصر و قطر و الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية، أن الجهود المشتركة بين الدول الثلاث أسهمت بشكل كبير في تخفيف حدة التوتر، وأن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو الاستقرار الإقليمي.

وفي إطار الجهود المصرية المستمرة، أكد عبدالعاطي، أن مصر تواصل العمل على تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن ثلاث مراحل محددة لضمان استدامة السلام واستكمال عملية إعادة الإعمار.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية تأكيدا على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض واسع من كلا البلدين.