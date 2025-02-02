بوتين: ترامب سيستعيد النظام بسرعة وسترضخ أوروبا أمام أوامره



وكالات



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن النخب السياسية الأوروبية حاربت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأُصيبت بالارتباك عقب فوزه.



وأشار بوتين، إلى أن ترامب سيستعيد النظام بسرعة كبيرة عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.



وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم دعوة أي مسؤول رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستثناء رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني القائدة الأوروبية الوحيدة الحاضرة، حسب صحيفة "بوليتيكو".



وشكك ترامب عبر تصريحاته في العلاقات الأمريكية الأوروبية، لافتًا إلى وجود عجز تجاري يصل إلى مئات المليارات من الدولارات مع أوروبا، وتنفيذًا لتهديداته بفرض تعريفات جمركية على دول أوروبية، أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السلع المستوردة من كندا والمكسيك.



كما هدد الرئيس الأمريكي بضم كندا لتكون الولاية الـ 51 للولايات المتحدة، وجدد تصريحاته برغبته في شراء جزيرة جرينلاند ذاتية الحكم والتابعة للدنمارك، فضلًا عن استعادة السيطرة على قناة بنما.



وبخصوص الحرب الأوكرانية، قال بوتين قبل أسبوع إن أزمة أوكرانيا ربما كان من الممكن تجنبها لو كان ترامب في السلطة في 2022، موضحًا أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن هذا الصراع.