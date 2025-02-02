في ثاني أيام عمله.. مغادرة 46 مريضًا وجريحًا من غزة عبر معبر رفح

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بمغادرة 46 مريضًا وجريحًا ومرافقيهم من قطاع غزة في ثاني أيام عمل معبر رفح البري.

وبعد أكثر من 8 أشهر على إغلاقه، أُعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أمس السبت، وخرجت أول دفعة من المرضى والجرحى للعلاج في الخارج عبر المعبر البري، إذ استقبل المعبر 50 مصابًا فلسطينيًا و53 من مرافقيهم، وسيتم نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية، وفق ما أفاد به مراسل (العربية/الحدث).

ووفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي دخل حيز التنفيذ قبل نو أسبوعين، ستسمح إسرائيل يوميًا بمغادرة 50 فلسطينيًا من المرضى و50 من الجرحى، مع مرافقين لهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أول أمس الجمعة، أن المرضى والمرافقين سيتم التواصل معهم للتحضير للسفر، بناءً على كشف يقدم من الجانب المصري، على أن يتم تجمعهم في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وجراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بلغ عدد المصابين الفلسطينيين نحو 111,580، بينهم 12 ألف جريح بحاجة ماسة للإجلاء الطبي من القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.