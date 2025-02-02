إعلان

في ثاني أيام عمله.. مغادرة 46 مريضًا وجريحًا من غزة عبر معبر رفح

12:35 م الأحد 02 فبراير 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بمغادرة 46 مريضًا وجريحًا ومرافقيهم من قطاع غزة في ثاني أيام عمل معبر رفح البري.

وبعد أكثر من 8 أشهر على إغلاقه، أُعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أمس السبت، وخرجت أول دفعة من المرضى والجرحى للعلاج في الخارج عبر المعبر البري، إذ استقبل المعبر 50 مصابًا فلسطينيًا و53 من مرافقيهم، وسيتم نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية، وفق ما أفاد به مراسل (العربية/الحدث).

ووفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي دخل حيز التنفيذ قبل نو أسبوعين، ستسمح إسرائيل يوميًا بمغادرة 50 فلسطينيًا من المرضى و50 من الجرحى، مع مرافقين لهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أول أمس الجمعة، أن المرضى والمرافقين سيتم التواصل معهم للتحضير للسفر، بناءً على كشف يقدم من الجانب المصري، على أن يتم تجمعهم في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وجراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بلغ عدد المصابين الفلسطينيين نحو 111,580، بينهم 12 ألف جريح بحاجة ماسة للإجلاء الطبي من القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عدد شهداء قطاع غزة فلسطين معبر رفح البري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية يؤكد: مصر ترفض أي وجود عسكري أجنبي في البحر الأحمر

إعلان

إعلان

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة