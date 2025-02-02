إسرائيل ستقيم مواقع عسكرية دائمة على الحدود مع لبنان

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقيم مواقع عسكرية دائمة أمام كل مستوطنة على الحدود مع لبنان.



وقالت القناة العبرية إن هناك نشاط استخباراتي مكثف جنوب لبنان للكشف المبكر عن محاولات حزب الله إعادة التموضع بالمنطقة.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على قرى الجنوب اللبناني و الاعتداء على المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم، بعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا يوم الأحد الماضي لانسحاب جيش الاحتلال من بلدات الجنوب.



وبعد انتهاء المهلة المحددة، أعلنت الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حتى 18 فبراير الجاري.



وارتفعت خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 830 خلال 68 يومًا، مما أسفر عن 66 شهيدًا و263 مصابًا منذ سريان الاتفاق في 27 نوفمبر 2024.