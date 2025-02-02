قوات الاحتلال تجبر الفلسطينيين من بلدة طمون بالضفة على النزوح من منازلهم

رام الله - (د ب أ )

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلات من بلدة طمون جنوب شرق طوباس بالضفة الغربية على النزوح من منازلها.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة قوله إن "قوات الاحتلال أجبرت عدة عائلات على الخروج من منازلها في الأطراف الجنوبية للبلدة، واستولت على مفاتيح منازلهم".

وأضاف أن "جنود الاحتلال أجبروا المواطنين على الخروج من منازلهم لمدة عشرة أيام".

وأوضح أن "المنطقة التي يستهدفها الاحتلال ويطرد سكانها من منازلهم هي منطقة مرتفعة، تقع على الأطراف الجنوبية للبلدة، كما أنها مطلة على البلدة ومنطقة الفارعة".

ووفق الوكالة، "تواصل قوات الاحتلال منذ ساعات اقتحامها لمخيم الفارعة ومحيطه، وتداهم منازل المواطنين في محيط المخيم وداخله، وسط انتشار مكثف لقوات من المشاة، فيما تعمل جرافة عسكرية على تدمير أجزاء من الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة".