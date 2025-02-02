زيلينسكي: استبعاد كييف من المحادثات بين واشنطن وموسكو سيكون "خطيرًا جدًا"



وكالات



قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، اليوم الأحد، إن استبعاد كييف من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا؛ سيكون خطيرًا جدًا.



وأضاف زيلنسكي، أن روسيا لا تريد الانخراط في محادثات أو مناقشة تنازلات يمكن أن يفسرها الكرملين على أنها خسارة.



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يحتاج إلى المزيد من المناقشات بين كييف وواشنطن لوضع خطة لوقف إطلاق النار.



وأعلن زيلينسكي، أمس السبت، أنه بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتعين على كييف الانتقال إلى المفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع، وفقًا لروسيا اليوم.



وقال "بعد التحدث مع ترامب، يجب أن ننتقل إلى نوع ما من المفاوضات مع الروس، وأود أن تجلس الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات".