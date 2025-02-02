إعلان

زيلينسكي: استبعاد كييف من المحادثات بين واشنطن وموسكو سيكون "خطيرًا جدًا"

10:45 ص الأحد 02 فبراير 2025

فولوديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات


قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، اليوم الأحد، إن استبعاد كييف من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا؛ سيكون خطيرًا جدًا.


وأضاف زيلنسكي، أن روسيا لا تريد الانخراط في محادثات أو مناقشة تنازلات يمكن أن يفسرها الكرملين على أنها خسارة.


وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يحتاج إلى المزيد من المناقشات بين كييف وواشنطن لوضع خطة لوقف إطلاق النار.


وأعلن زيلينسكي، أمس السبت، أنه بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتعين على كييف الانتقال إلى المفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع، وفقًا لروسيا اليوم.


وقال "بعد التحدث مع ترامب، يجب أن ننتقل إلى نوع ما من المفاوضات مع الروس، وأود أن تجلس الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي واشنطن موسكو روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة