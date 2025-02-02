سموتريتش لنتنياهو: النصر الكامل وتدمير حماس "على المحك"

وكالات



قال وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "النصر الكامل في قطاع غزة وتدمير حركة حماس وإعادة كل أسرانا وتعزيز أمننا على كل الحدود على المحك".



وأكد سموتريتش في حديثه لنتنياهو، أنه يجب تعزيز قبضة إسرائيل وسيادتها على يهودا والسامرة (مصطلح إسرائيلي رسمي يُستخدم للإشارة إلى كامل الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية).



وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أنه يجب العمل في سوريا ولبنان وضد رأس الأخطبوط إيران، ويجب إزالة خطر التهديد النووي.



واحتلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وأعلن جيش الاحتلال، أول أمس الجمعة، أن مقاومين أطلقوا النار على قواته في ريف القنيطرة بالجانب المحرر من الجولان المحتل دون وقوع إصابات، وذلك للمرة الأولى منذ بدء توغلها داخل سوريا.



وفي لبنان، ينتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، بشن غارات على الجنوب اللبناني ومنع السكان من العودة لمنازلهم وإطلاق النار عليهم.