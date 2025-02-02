لتشمل 5 قرى جديدة.. جيش الاحتلال سيوسع نطاق عملياته في شمال الضفة

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه سيوسع نطاق عملياته في شمال الضفة الغربية لتشمل 5 قرى جديدة.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال تغلق الطريق الرابط بين بلدة طمون وقرية عاطوف في الضفة الغربية بالسواتر الترابية.

وأضافت أن قوات الاحتلال تجبر عائلات من بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية على النزوح من منازلها.

وأوضح شاهد عيان لوكالة "فرانس برس" أن هناك انتشار كبير للقوات الإسرائيلية حول طوباس في وقت مبكر من صباح الأحد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس السبت، استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على الحي الشرقي في مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبي المدينة، شمال الضفة الغربية.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على الضفة الغربية، خاصة مدينة جنين ومخيمها منذ نحو الأسبوعين، بعدما أعلن عملية "الجدار الحديدي"، التي أطلقها بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس حيز التنفيذ.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء إن جيش الاحتلال سيبقى في جنين حتى انتهاء العملية العسكرية، دون أن يحدد موعدًا لذلك.