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قتلى وجرحى بعد استهداف روسي لمأوى بمنطقة كورسك

10:16 ص الأحد 02 فبراير 2025

الجيش الروسي

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كييف- (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للأركان الأوكرانية، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في سودجا بمنطقة كورسك الروسية بعد أن أطلقت روسيا قنبلة جوية موجهة، تعرف بالقنبلة الانزلاقية، على مدرسة كانت تستخدم كمأوى طارئ.

وذكرت هيئة الأركان الأوكراني في منشور على فيسبوك أنه تم إنقاذ 84 مدنيا وتقديم الرعاية الطبية لهم، وكان أربعة منهم في حالة حرجة.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل حتى الآن. كما لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الروسي.

وكانت القوات الأوكرانية قد اجتاحت منطقة كورسك الروسية في بداية أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين تسيطر على العشرات من القرى هناك، بما في ذلك سودجا.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية إن الروس كان لديهم معلومات تفيد بأن المنشأة كانت تأوي المدنيين فقط - من السكان المحليين، بما في ذلك النساء والأطفال.

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