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نتنياهو: سنعمل مع ترامب على تعزيز أمن إسرائيل

10:14 ص الأحد 02 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات


قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، سنناقش القضايا الحرجة التي تواجهنا والنصر على حركة حماس وإعادة جميع أسرانا.


وأكد نتنياهو أنه بالعمل المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكننا تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام.


وأعلن مكتب رئيس الوزراء،أمس السبت، أن نتنياهو سيناقش خلال لقائه مع ترامب في واشنطن الوضع في قطاع غزة، وقضية الأسرى، بالإضافة إلى جميع مكونات المحور الإيراني.


وسيغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد فيما وصفه مكتبه بـ"اجتماع تاريخي"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو "أول زعيم وطني" يلتقيه ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.


ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء القادم في البيت الأبيض.

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الولايات المتحدة حماس دونالد ترامب
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