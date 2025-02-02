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وزير خارجية أمريكا: سنواصل العمل مع إسرائيل لتحرير كافة الرهائن في غزة

09:02 ص الأحد 02 فبراير 2025

ماركو روبيو

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن السلطات الأمريكية ستواصل العمل مع إسرائيل لتحرير جميع الرهائن في قطاع غزة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل لإعادة جميع الرهائن المتبقين إلى عائلاتهم وإحلال السلام في المنطقة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب جعل سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في مختلف أنحاء العالم "أولوية قصوى" لإدارته.

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ماركو روبيو أمريكا الرهائن إسرائيل وقف إطلاق النار
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