إعلان

منذ هجوم 7 أكتوبر.. ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 47,487 شهيدا

08:43 ص الأحد 02 فبراير 2025

قصف غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت مصادر طبية في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 47400 شهيدا، منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأضافت المصادر الطبية في غزة، وصل مستشفيات غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، "27 شهيدا و8 إصابات".

وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء الشهداء 24 جثمانا تم انتشالها من تحت الأنقاض، بينما توفي اثنان متأثرين بجروحهما.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء في القطاع، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 47,487 شهيدا، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,588.

وأوضحت المصادر أن آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف غزة ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة قطاع غزة فلسطين عدد شهداء قطاع غزة غزة الآن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توخوا الحيطة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة مسيطرة خلال الساعات المقبلة