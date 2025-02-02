منذ هجوم 7 أكتوبر.. ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 47,487 شهيدا

وكالات

أعلنت مصادر طبية في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 47400 شهيدا، منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأضافت المصادر الطبية في غزة، وصل مستشفيات غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، "27 شهيدا و8 إصابات".

وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء الشهداء 24 جثمانا تم انتشالها من تحت الأنقاض، بينما توفي اثنان متأثرين بجروحهما.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء في القطاع، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 47,487 شهيدا، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,588.

وأوضحت المصادر أن آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.