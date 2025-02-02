تأخير الرحلات الجوية الأمريكية نتيجة عطل مؤقت في نظام مراسة الطيارين

وكالات

أعلنت وزارة النقل الأمريكية، قبل قليل، أن نظام مراسلة الطيارين في الولايات المتحدة يعاني من عطل مؤقت قد يؤدي إلى تأخير في بعض الرحلات اليوم الأحد، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن طائرة ركاب من طراز Bombardier CRJ700 التابعة لشركة American Airlines اصطدمت ليلة الخميس، في مطار واشنطن رونالد ريجان، بمروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 (Black Hawk) أثناء اقترابها من الهبوط، مما أدى إلى مصرع 67 شخصا.