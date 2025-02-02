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منذ 12 يوما.. ارتفاع عدد الضحايا في جنين ومخيمها إلى 24 شهيدا

06:39 ص الأحد 02 فبراير 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص وقصف القوات الإسرائيلية، في محافظة جنين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، منذ 12 يوما، إلى 24 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

واستشهد 5 فلسطينيين أمس السبت، وأصيب آخرون في قصف للقوات الإسرائيلية استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد مواطنين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، بينما استشهد مواطنان جراء قصف مركبتهما في قباطية، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز.

وذكرت "وفا" أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مُسيرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

كانت القوات الإسرائيلية قصفت مجموعة من الشبان في وقت سابق من مساء السبت، بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي، البالغ من العمر 16 عاما، وإصابة شابين آخرين.

وكان عدد الشهداء خلال الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها قد بلغ قبل ذلك 19 شهيدا إضافة لعشرات الإصابات.

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