الصين تتوعد بالرد على التعريفات الجمركية الأمريكية بإجراءات مضادة

وكالات

توعدت الصين بالرد على التعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات مضادة، وفقا لسكاي نيوز.

وأصدر ترامب أمرا السبت، بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 % على الواردات المكسيكية والكندية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارا من الثلاثاء.

وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون، إن منتجات الطاقة الكندية سيفرض عليها رسوم بنسبة 10 % فحسب، لكن واردات الطاقة المكسيكية ستفرض عليها الرسوم كاملة، أي 25 %.

وورد في تقرير أصدره البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية أنها ستظل سارية حتى تخف حدة الأزمة، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات التي يتعين على الدول الثلاث اتخاذها للحصول على إعفاء.

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب تهديد متكرر أطلقه ترامب منذ فترة وجيزة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، ومن المرجح أن تؤدي إلى تداعيات وتنذر بإشعال حرب تجارية قد تسبب اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق لجميع البلدان المعنية.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية لدعم الرسوم الجمركية،والذي يمنح الرئيس سلطات واسعة النطاق لمعالجة الأزمات.

وصرح مسؤولون في البيت الأبيض، أنه لن يكون هناك استثناءات من الرسوم الجمركية.

علاوة على ذلك، في حالة كندا على وجه التحديد، قالوا إن الإعفاء الضئيل من الرسوم الجمركية الأمريكية للشحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار سوف يتم إلغاؤه.

ولم يكن من المقرر أن يتحدث ترامب، الذي لعب الغولف في منتجعه مارالاجو في فلوريدا السبت قبل توقيع الأمر، إلى الصحفيين بشأن الرسوم الجمركية.

وحدد ترامب الأول من فبراير موعدا نهائيا للضغط من أجل اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق الفنتانيل والمواد الكيميائية الأولية إلى الولايات المتحدة من الصين عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الأمريكية.

وتعهد ترامب الجمعة بالمضي قدما في فرض الرسوم، رغم إقراره بأنها قد تسبب اضطرابات وصعوبات للأسر الأمريكية.