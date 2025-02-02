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تؤوي مسنين.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بسبب قصف مدرسة في كورسك

04:22 ص الأحد 02 فبراير 2025

روسيا واوكرانيا

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وكالات

اتهم الجيش الأوكراني، روسيا، بقصف مدرسة لجأ إليها مسنون في مدينة سودجا الواقعة في القسم الذي تسيطر عليه كييف من منطقة كورسك الروسية، مؤكدا مقتل 4 أشخاص في الهجوم، وفقا لما ذكرته العربية.

وكتبت هيئة الأركان الأوكرانية على تليجرام، أن الطيران الروسي قصف مدرسة داخلية في مدينة سودجا بمنطقة كورسك بواسطة قنبلة جوية موجهة، إذ أن الضربة كانت متعمدة.

وأضافت أنه عند وقوع الهجوم، كان عشرات السكان داخل المبنى يستعدون للخروج منه، قائلة: "يتم القيام بكل ما هو ممكن لإسعاف الناجين".

وأعلن المتحدث العسكري، أن معظم هؤلاء الأشخاص مسنون وطريحو الفراش.

وتابع أنه خلال أعمال رفع الأنقاض تم إنقاذ 84 مدنيا وتقديم المساعدة الطبية لهم، وحالتهم الصحية جيدة، و4 في حالة خطيرة، فيما قضى 4 أشخاص.

في المقابل، اتهمت الحكومة الروسية أوكرانيا بشن هجوم صاروخي داخل المدرسة في سودجا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب أخرى بشن ضربة صاروخية موجهة ضد مدرسة داخلية في سودجا، مضيفة أن عملية الإطلاق تمت من مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

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