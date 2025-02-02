اليوم.. الرئيس السوري أحمد الشرع يزور السعودية في أول زيارة خارجية

وكالات

يتوجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى السعودية اليوم الأحد،

في أول زيارة خارجية بعد توليه منصبه، وفقا لما ذكرته العربية.

يشار إلى أنه بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا مساء الأربعاء، إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع.

جاء ذلك خلال "مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية" الذي أقيم في دمشق، وحضره قادة الفصائل المسلحة الأعضاء بإدارة العمليات العسكرية.

والخميس، هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أحمد الشرع بتوليه منصب الرئاسة السورية في المرحلة الانتقالية.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، كان زار سوريا الأسبوع المنصرم والتقى بالشرع، مؤكدا استعداد المملكة دعم نهوض سوريا.

وأضاف: "إننا منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا"، منوها بأهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة.

ولفت إلى أن الرياض تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا.