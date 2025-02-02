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نتنياهو: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تبدأ الاثنين

03:58 ص الأحد 02 فبراير 2025

نتنياهو

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وكالات

أعلنت إسرائيل، أنها ستستأنف يوم 3 فبراير الجاري، المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب العربية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن الأخير تحدث مساء السبت مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن ستبدأ عندما يلتقيان في واشنطن الاثنين المقبل.

وتابع أن "ويتكوف" سيجري بعد ذلك محادثات خلال الأسبوع مع رئيس الوزراء القطري ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى.

ويخطط نتنياهو لتغيير تشكيلة وفد التفاوض الإسرائيلي وتعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر رئيسا للوفد بدلًا من رئيس الموساد دافيد برنياع، بحسب ما ذكره مراسل العربية.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو سيتوجه الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب.

وأضاف أن نتنياهو تلقى دعوة لزيارة ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، مشيرا إلى أنهما سيناقشان الوضع في غزة والمحتجزين لدى حماس والمواجهة مع إيران وحلفائها بالمنطقة.

يذكر أن اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير، بعد 15 شهرا من حرب طاحنة.

ونص الاتفاق المؤلف من 3 مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في قطاع غزة.

وستمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا من غزة مقابل نحو 1900 فلسطينيا.

كذلك نص على استئناف المفاوضات بعد 16 يوما على دخوله حيز التنفيذ، أي الاثنين 3 فبراير، لبحث آليات المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح آخر الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب، الأمر الذي يعارضه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

ومن المفترض أن تتيح المرحلة الثالثة إعادة إعمار غزة وتحديد نموذج للحكم للقطاع.

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