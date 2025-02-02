"نام أثناء كلمة وزير الخارجية".. إقالة السفير الإسباني في بروكسل

وكالات

أقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، سفير بلاده لدى بلجيكا ألبرتو أنطون، بعد أن غلبه النعاس أثناء أحد خطابات الوزير، وفقا لروسيا اليوم.

وفي تقرير مطول نشرته صحيفة "الإنديبندينتي" الإسبانية، تحت عنوان "ألباريس، من مهاجمة العائلة الملكية إلى إقالة سفيرين في أسبوع، لقد جُن"، كشفت "الإنديبندينتي" عن قرارات مثيرة للجدل اتخذها وزير الخارجية الإسباني.

وبحسب التقرير، أقال ألباريس السفير أنطون بعد أن غلبه النعاس أثناء كلمته في المؤتمر التاسع للسفراء، الذي عُقد في مدريد منتصف يناير الماضي.

ولم تكن هذه الإقالة الوحيدة خلال أسبوع واحد، إذ أقال ألباريس أيضا سفير إسبانيا في كرواتيا، خوان جونزاليس باربا.

وأثارت إجراءات الوزير انتقادات واسعة، إذ أعربت جمعية الدبلوماسيين الإسبان، التي تضم غالبية أعضاء السلك الدبلوماسي، عن رفضها لهذه الممارسات.

وفي بيان صدر الخميس الماضي، دعت الجمعية ألباريس إلى تبني "معايير موضوعية وغير تعسفية" في تعيين الدبلوماسيين.