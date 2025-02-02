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الجيش الأمريكي يكشف هوية الجندية في المروحية التي اصطدمت بطائرة الركاب

02:39 ص الأحد 02 فبراير 2025

الجيش الأمريكي أرشيفية

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وكالات

كشف الجيش الأمريكي، هوية الجندية في مروحية "بلاك هوك" المنكوبة التي اصطدمت بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا.

قال الجيش الأمريكي في بيان، إن الكابتن "ريبيكا إم. لوباش"، من دورهام بولاية نورث كارولينا، تم تعيينها في الكتيبة الجوية الثانية عشرة في فورت بيلفوار بولاية فرجينيا، وخدمت منذ يوليو 2019، وذلك بعد أن رفض في البداية تحديد هوية لوباش بناء على طلب عائلتها.

ووفقا للبيان، جاء قرار الكشف عن اسمها "بناءً على طلب الأسرة وبالتنسيق معها"، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت عائلتها في بيان أصدره الجيش: "لقد دمرنا فقدان ريبيكا الحبيبة. كانت نجمة ساطعة في حياتنا جميع، كانت ريبيكا محاربة وما كانت لتتردد في الدفاع عن بلدها في المعركة".

وحدد الجيش الأمريكي رسميا يوم الجمعة، الرقيب رايان أوستن أوهارا، 28 عاما، وضابط الصف الثاني أندرو لويد إيفز، 39 عاما، باعتبارهما العضوين الآخرين في الخدمة اللذين كانا على متن مروحية "بلاك هوك" عندما سقطت في حادث الاصطدام المروع في نهر بوتوماك.

يذكر أن طائرة ركاب من طراز Bombardier CRJ700 التابعة لشركة American Airlines اصطدمت ليلة الخميس، في مطار واشنطن رونالد ريغان، بمروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 (Black Hawk) أثناء اقترابها من الهبوط، مما أدى إلى مصرع 67 شخصا.

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